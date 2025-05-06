Вернуть пропавших детей поможет ДНК-база: что делать родственникам уже сейчас
В Украине стартовала важная общенациональная кампания - создание единой национальной ДНК-базы данных родственников пропавших детей. Она поможет быстрее найти и вернуть юных украинцев домой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу всеукраинской кампании по возвращению депортированных детей Украины в Facebook.
Для чего нужна ДНК-база данных
Национальная ДНК-база данных родственников пропавших детей направлена на:
- идентификацию юных украинцев;
- возвращение их домой.
"Каждый украинский ребенок заслуживает собственных корней, свою семью, родной язык и Родину", - напомнили на официальной странице всеукраинской кампании.
Отмечается, что во время войны тысячи украинских детей были насильно оторваны от своих семей, а на территории РФ:
- им меняют имена;
- им выдают новые документы;
- их заставляют забывать украинский язык и культуру.
"Однако существует то, что остается неизменным даже под давлением обстоятельств - это генетический код в крови, которая течет по жилам каждого человека. ДНК сохраняет свои характеристики в течение всей жизни человека", - объяснили организаторы инициативы.
Отмечается, что этот "инструмент" способен работать не только сегодня, но и через много лет.
"Даже если личные документы и данные ребенка будут полностью изменены, генетическая информация останется неизменной и поможет установить его личность и настоящие родственные связи", - рассказали украинцам.
Что делать родственникам пропавших во время войны детей
Тем, кто является кровным родственником ребенка, пропавшего в результате российской агрессии, советуют как можно быстрее сдать образец ДНК (биологический материал, который может создать надежный путь к возвращению ребенка в Украину).
Уточняется, что процедура сдачи образца ДНК:
- является полностью безопасной;
- является безболезненной;
- занимает всего несколько минут времени;
- проводится за счет государства.
Основное об отборе биологических образцов (инфографика: mvs.gov.ua)
Отмечается, что все образцы:
- хранятся с соблюдением самых высоких стандартов безопасности;
- используются исключительно для идентификации депортированных и принудительно перемещенных детей.
Что делать тем, кто обладает информацией о пропавшем ребенке
Тех из украинцев, кто имеет любую информацию о депортированном или принудительно перемещенном с оккупированных территорий Украины ребенке, призывают немедленно сообщить об этом в Национальную полицию.
Кому и как сообщать информацию о пропавшем ребенке (инфографика: mvs.gov.ua)
"Даже малейшая деталь, которая кажется вам незначительной, может стать решающей для восстановления украинского будущего ребенка и сохранения его национальной идентичности. Совместными усилиями мы способны вернуть наших детей домой", - подытожили организаторы инициативы.
Публикация организаторов всеукраинской кампании (скриншот: facebook.com/povernemoditey)
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине создадут реестр депортированных в РФ детей и систему учета.
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