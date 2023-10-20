Возвращение УПЛ 20-22 октября: полное расписание матчей одиннадцатого тура

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ .

Старт 11-й тур возьмет в столице, где местная "Оболонь" примет "Зарю" из Луганска в 17:00. В свою очередь в 19 часов начнется матч харьковского "Металлиста 1925" и "Кривбасса" из Кривого Рога в окрестностях Киева.

В субботу первыми на поле сойдутся одесский "Черноморец" и закарпатский "Минай" (15:00). Два часа спустя прозвучит стартовый свисток в противостоянии "Шахтера" из Донецка и черкасского ЛНЗ. Впоследствии "Александрия" примет ковалевский "Колос" (19:00).

В воскресенье в обед начнется матч "Вереса" из Ровно и львовского "Руха" (13:00). В свою очередь в 15 часов полтавская "Ворскла" встретится с "Полесьем" из Житомира. Центральный поединок тура назначен на 17:00 – киевское "Динамо" примет "Днепр-1".

Домашние поединки "Оболони", "Металлиста 1925", "Черноморца", "Шахтера" и "Ворсклы" покажут на OTT-платформах – MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, OmegaTV, SWEET.TV и Vodafone TV. Матч "Вереса" будут транслировать в YouTube, а "Динамо" – на телеканале "2+2".

Список матчей 11-го тура Премьер-лиги:

"Оболонь" – "Заря", 20 октября, 17:00

"Металлист 1925" – "Кривбасс", 20 октября, 19:00

"Черноморец" – "Минай", 21 октября, 15:00

"Шахтер" – ЛНЗ, 21 октября, 17:00

"Александрия" – "Колос", 21 октября, 19:00

"Верес" – "Рух", 22 октября, 13:00

"Ворскла" – "Полесье", 22 октября, 15:00

"Динамо" – "Днепр-1", 22 октября, 17:00

Ранее Дарио Срна провел первую тренировку во главе "Шахтера". Хорват пытался зарядить "горняков" на новые подвиги. Эффект от мотивационной речи и. о. наставника команды должен проявиться на "Арене Львов" 21 октября.