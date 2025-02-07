Возвращение из плена: какие права и компенсации предусмотрены для освобожденных военных

На что имеют право уволенные из плена

Увольнение со службы - военные могут воспользоваться правом на демобилизацию в соответствии со ст. 26 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Независимо от того, когда военного уволили из плена, он может получить единовременную выплату, которая составляет 50% от месячного денежного обеспечения за каждый год службы.

Дополнительный отпуск - если военный решит продолжить службу, ему предоставляется 90-дневный отпуск с сохранением зарплаты. Отозвать из этого отпуска могут только с его согласия.

Финансовая помощь - освобожденные из плена имеют право на единовременную выплату в 100 тысяч гривен, а также ежегодные выплаты в размере 100 тысяч гривен за каждый год пребывания в плену. Эти выплаты могут получить и военные, и гражданские лица.

Как получить выплаты и поддержку

Для получения финансовой помощи необходимо официальное подтверждение факта пребывания в плену. Это решение принимает комиссия при Министерстве по вопросам реинтеграции. Важный документ - справка о пребывании в плену, которую можно получить в Национальном информационном бюро (запрос направляется на info@nib.gov.ua).

Правовая помощь для освобожденных из плена

Освобожденные из плена украинцы могут получить правовую поддержку:

первичная правовая помощь - консультации и помощь в составлении документов;

- консультации и помощь в составлении документов; вторичная правовая помощь - представительство в судах и юридическая поддержка в вопросах социальных выплат и компенсаций.

В ТЦК уверяют, что все выплаты будут начислены без задержек, а освобожденные из плена получат необходимую поддержку для восстановления и возвращения к мирной жизни.