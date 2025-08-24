Возвращение на пьедестал: Украина впервые за 10 лет получила медаль чемпионата мира по гимнастике

Сборная Украины по художественной гимнастике завоевала "бронзу" командного первенства чемпионата мира-2025 в Рио-де-Жанейро. Это первая награда нашей команды на этом уровне за последнее десятилетие.
О результате соревнований сообщает РБК-Украина.
В командном зачете украинские гимнастки набрали 278,550 балла. По сумме квалификационных результатов в индивидуальных и групповых упражнениях они уступили лишь Германии (286,500) и Болгарии (281,550).
Таким образом, "сине-желтые" завоевали бронзовую медаль, которая является первой для страны после изменения формата соревнований в 2021 году, когда командный зачет начали определять по сумме всех квалификационных выступлений.
В квалификации индивидуальных выступлений Таисия Онофрийчук и Полина Карика набрали для сборной 227,350 балла.
В групповых упражнениях команда в составе Елизаветы Аззы, Дианы Баевой, Надежды Юриной, Валерии Переметы, Киры Ширикиной и Александры Ющак получила 23,550 балла за пять лент и 27,650 - за три мяча и два обруча.
Этого хватило, чтобы выйти в финал в групповых дисциплинах и закрепиться на третьем месте в командном первенстве.
Эта "бронза" стала 11-й медалью Украины в командном зачете на чемпионатах мира по художественной гимнастике. Последний раз наши гимнастки поднимались на пьедестал в 2015 году. Единственное "золото" в этом виде программы украинки получили в 2001 году.
