Возвращение к нормальной практике управления: глава "Нафтогаза" отчитался перед МВФ

Группа "Нафтогаз" делает все возможное, чтобы восстановить доверие международных партнеров и подтвердить свой статус надежного партнера.

Об этом заявил глава правления НАК Алексей Чернышев на встрече с представителями миссии МВФ в Украине, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В этом контексте он также рассказал о назначении наблюдательного совета компании.

"Я прекрасно понимаю, что для восстановления доверия и привлечения инвестиций необходимо было вернуться к надлежащей практике корпоративного управления, основанной на принципах ОЭСР", - сказал он.

Как отметил Чернышев, избрание нового наблюдательного совета - важный первый шаг в этом направлении.

"Вчера у нас с членами наблюдательного совета была очередная встреча. Мы обсудили, где сейчас находится "Нафтогаз", а также ключевые вызовы, которые нам нужно преодолеть", - сказал глава НАК.

В рамках встречи с миссией МВФ также говорилось о ситуации на рынке газа в Украине и вопросе компенсации разницы в тарифах сообщили в пресс-службе.