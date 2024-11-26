Возвращение Лиги чемпионов 26 ноября: полное расписание матчей вторника

Основной раунд нынешнего сезона Лиги чемпионов возобновится девятью поединками в ряде европейских городов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
Пятый тур главного еврокубка в 19:45 по киевскому времени откроют два матча. Братиславский "Слован" примет итальянский "Милан", а пражская "Спарта" встретится с мадридским "Атлетико".
В 22 часа начнутся еще семь поединков. В центральном матче вечера мюнхенская "Бавария" будет противостоять французскому "Пари Сен-Жермен". Леверкузенский "Байер" встретится с австрийским "Зальцбургом", а испанская "Барселона" проэкзаменует французский "Брест".
Миланский "Интер" примет немецкий РБ "Лейпциг", а роттердамский "Фейеноорд" будет гостить у английского "Манчестер Сити". Тем временем лиссабонский "Спортинг" встретится с лондонским "Арсеналом". Швейцарский "Янг Бойз" примет "Аталанту" из Бергамо.
Все поединки покажет официальный транслятор турнира – платформа MEGOGO. Просмотр доступен для подписок "Максимальная", "Спорт" и MEGOPACK XL. Бесплатно в цифровом вещании T2 матч "Янг Бойз" и "Аталанты" покажет телеканал "MEGOGO Спорт".
Список матчей вторника в 5-м туре основного этапа Лиги чемпионов:
Главный поединок вечера будет сверхважным и для "Баварии", и для ПСЖ. Мюнхенцы дважды победили и дважды проиграли в предыдущих турах, а вот французский гранд выиграл всего лишь один матч. Оба претендента на плей-офф сейчас находятся вдали от лидеров, и будут иметь возможность закрепить преимущество хотя бы над одним конкурентом. Римейк финала сезона 2019/20 не оставит равнодушным.
Без поражений в турнире идет "Интер". В гости на "Джузеппе Меацца" приехал РБ "Лейпциг", которому некуда отступать. "Красные быки" проиграли все четыре поединка, так что побеждать должны либо сейчас, либо никогда. В чемпионате Германии саксонцы держатся в первой тройке, но имеют 3-матчевую серию без побед. Выходить из кризиса команда Марко Розе постарается на культовой арене в Милане.
Если качели результатов привычны для РБ "Лейпциг", то пять (!) поражений подряд во всех турнирах для "Манчестер Сити" – сенсация. "Горожане" не могут вернуться на победный путь, подталкивая к мнению, что травмированный Родри был важнейшим винтиком в механизме Пепа Гвардиолы. Но испанский тренер не стал бы великим без выхода из таких тупиков. "Фейеноорд" может попасть под каток.
К слову, ранее подготовили экспресс-презентацию ПСВ образца сезона 2024/25.
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