"Арсенал" – "Шахтер": анонс матча Лиги чемпионов

"Арсенал" – "Шахтер"

22 октября, 22:00, Лондон, "Эмирейтс", трансляция на MEGOGO

Одно очко и ноль забитых мячей. С таким багажом к очередному туру главного еврокубка подходит чемпион Украины. "Горняки" не смогли подобрать ключи к воротам итальянских коллективов, а теперь попытаются открыть счет голам с "Арсеналом". Правда, "канониры" в турнире еще не пропускали.

Позитив для "Шахтера" – фактически пустой лазарет. Восстановился после травмы лица форвард Сикан, успевший отыграть один тайм в чемпионате Украины. Двумя победами подряд отреагировала команда Марино Пушича на фиаско от "Аталанты" с Бергамо (0:3). Хотя после разгрома черкасского ЛНЗ (5:1) с ковалевским "Колосом" было гораздо труднее (1:0).

Тем временем "Арсенал" на выходных потерпел первое поражение в сезоне. Подопечные Микеля Артеты на 30-й минуте противостояния с "Борнмутом" оказались в меньшинстве, а под занавес поединка пропустили дважды и немного отпустили "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" в чемпионской гонке. Впрочем, там вся борьба впереди.

В свою очередь в Лиге чемпионов "канониры" стремятся как можно быстрее обеспечить место в плей-офф. Победа над "Шахтером" – ближайший пункт реализации в этом плане. Актуальный игровой уровень "Арсенала" даже с травмами Эдегора и Саки делает хозяев безоговорочным фаворитом противостояния.

Травмированные: Томиясу, Терни, Эдегор – Пузанков

Под вопросом: Тимбер, Сака (оба – "Арсенал")

Ориентировочные составы на матч "Арсенал" – "Шахтер"

"Арсенал": Райя – Уайт, Салиба, Габриел, Каллафьори – Партей, Райс, Мерино – Жезус, Хаверц, Троссард

"Шахтер": Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике – Степаненко – Зубков, Судаков, Крыськив, Невертон – Сикан

Прогноз РБК-Украина Sport – 2:0

Обозреватели и букмекеры не верят в перспективы "горняков" в Лондоне. Однако считать ситуацию заранее безнадежной будет слишком. "Шахтер" вполне может зацепиться за положительный результат на "Эмирейтс". Впрочем, должны сработать немало факторов. В частности, высокий уровень игровой дисциплины, самоотверженность и доля фарта позволят надеяться минимум на ничейный результат встречи.