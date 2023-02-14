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Возвращение Лиги чемпионов 14-15 февраля: полное расписание матчей вторника и среды

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Европа, Вторник 14 февраля 2023 10:25
Возвращение Лиги чемпионов 14-15 февраля: полное расписание матчей вторника и среды Фото: Харри Кейн (в центре) стремится попасть в объятия партнеров на "Сан-Сиро" (facebook.com/TottenhamHotspur)
Автор: Антон Федорцив

Двумя матчами во вторник начнется первая стадия плей-офф Лиги чемпионов 2022/23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Первый день 1/8 финала главного еврокубка ознаменуется двумя привлекательными вывесками. Матчи примут две столицы мод – Милан и Париж.

На Апеннинах в гости к местному "Милана" пожаловал лондонский "Тоттенхэм". "Россонери" завершили групповой этап на второй строчке квартета E, уступив первенство соседям "шпор" из "Челси". "Тоттенхэм" же выиграл группу D.

В параллельном матче встретятся клубы, доминирующие во Франции и Германии. "Пари Сен-Жермен" и мюнхенская "Бавария" устроят римейк финала Лиги чемпионов 2020/21. Тогда сильнее оказались немцы, минимально одолев парижан благодаря голу француза Комана.

Еще два поединка запланированы на среду. На бельгийской земле сойдутся нынешняя и бывшая команды украинца Романа Яремчука – "Брюгге" и лиссабонская "Бенфика". Тем временем в Дортмунд приедет лондонский "Челси" с Михаилом Мудриком в обойме.

Начиная с плей-офф квалификации, все поединки главного еврокубка на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Трансляции доступны в подписке "Максимальная" и на платформе Volia TV.

Возвращение Лиги чемпионов 14-15 февраля: полное расписание матчей вторника и среды

К слову, накануне "Рух" U-19 узнал соперника в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

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