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Возвращение Кубка Украины 30 октября-2 ноября: полное расписание матчей 1/4 финала

Киевская область, Понедельник 30 октября 2023 13:15
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Возвращение Кубка Украины 30 октября-2 ноября: полное расписание матчей 1/4 финала Фото: Марино Пушич приступит к работе на внутренней арене (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Второй по престижности национальный футбольный турнир возобновит соревнования одним поединком в понедельник. Донецкий "Шахтер" на четвертьфинальной стадии Кубка Украины 2023/24 проэкзаменует "Викторию" из Сум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Матч одного из лидеров Первой лиги и чемпион Украины состоится на стадионе "Левый берег" в пригороде Киева 30 октября. Стартовый свисток встречи прозвучит в 15:00. Трансляция – на YouTube-канале сумчан.

Поединок одесского "Черноморца" и "Зари" из Луганска запланирован на 1 ноября (15:00). Завершится 1/4 финала Кубка Украины двумя матчами 2 ноября – житомирское "Полесье" примет "Александрию" (15:00), а столичная "Оболонь" встретится с "Ворсклой" из Полтавы (17:00).

Список матчей 1/4 финала Кубка Украины 2023/24:

  • "Виктория" – "Шахтер", 30 октября, 15:00
  • "Черноморец" – "Заря", 1 ноября, 15:00
  • "Полесье" – "Александрия", 2 ноября, 15:00
  • "Оболонь" – "Ворскла", 2 ноября, 17:00

Возвращение Кубка Украины 30 октября-2 ноября: полное расписание матчей 1/4 финала

Ранее "Оболонь" сенсационно выбила "Динамо" из Киева в 1/8 финала соревнований. В дерби столицы решающим стал гол "пивовара" Суханова. "Бело-синие" впервые после сезона 2012/13 не будет играть в четвертьфинале.

К слову, накануне "Ворскла" спасла ничью с "Металлистом 1925" в Премьер-лиге.

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