Возвращение Крыма будет означать возрождение настоящего мира, - Зеленский

Российский потенциал агрессии будет уничтожен, когда Украина вернет в свой состав Крымский полуостров. Тогда же наступить настоящий мир.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Владимир Зеленский на саммите Крымской платформы.

Зеленский отметил, что Крым должен быть освобожден от использования Россией в качестве плацдарма. Когда это случится, люди почувствуют, что мир становится безопаснее.

"С него (с Крыма, ред.) все началось, его возвращение будет означать возрождение настоящего мира. Российский потенциал агрессии будет уничтожен под корень, когда украинский флаг будет снова на своем законном месте в городах и селах Крыма", - заявил украинский президент.