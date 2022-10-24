В МИД подтвердили участие Пелоси в саммите Крымской платформы

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси примет участие в первом парламентском саммите "Крымская платформа", который пройдет 24-25 октября в Загребе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой.

В столице Хорватии будет более 40 делегаций, 55 представителей парламентов и межпарламентских ассамблей и более 200 аккредитованных журналистов. Список участников дополняется каждый день.

"Одной из участниц станет спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Ее участие - это прямое подтверждение того, что вопрос деоккупации Крыма стоит высоко в повестке дня в США. А еще на мероприятии онлайн или офлайн будут присутствовать представители всех стран G7", - рассказала Джапарова. .

По словам дипломатки, участники саммита выступят с осуждением попыток России аннексировать Крым, Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области.

Говоря об объединении большого количества государств в поддержку Украины, она отметила, что по этому поводу есть два вывода.

"Первый - мечты сбываются: идея, изложенная на одном листе бумаги, превратилась в глобальную инициативу. Второй - с такой поддержкой возвращения Крыма близко, как никогда", - подчеркнула замминистра.