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В МИД подтвердили участие Пелоси в саммите Крымской платформы

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Понедельник 24 октября 2022 00:57
В МИД подтвердили участие Пелоси в саммите Крымской платформы Фото: Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси (twitter.com/speakerpelosi)
Автор: Олег Васкив

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси примет участие в первом парламентском саммите "Крымская платформа", который пройдет 24-25 октября в Загребе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой.

В столице Хорватии будет более 40 делегаций, 55 представителей парламентов и межпарламентских ассамблей и более 200 аккредитованных журналистов. Список участников дополняется каждый день.

"Одной из участниц станет спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Ее участие - это прямое подтверждение того, что вопрос деоккупации Крыма стоит высоко в повестке дня в США. А еще на мероприятии онлайн или офлайн будут присутствовать представители всех стран G7", - рассказала Джапарова. .

По словам дипломатки, участники саммита выступят с осуждением попыток России аннексировать Крым, Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области.

Говоря об объединении большого количества государств в поддержку Украины, она отметила, что по этому поводу есть два вывода.

"Первый - мечты сбываются: идея, изложенная на одном листе бумаги, превратилась в глобальную инициативу. Второй - с такой поддержкой возвращения Крыма близко, как никогда", - подчеркнула замминистра.

Напомним, ранее об участии Пелоси в саммите "Крымской платформы" проинформировал премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

К слову, первый парламентский саммит Международной "Крымской платформы" анонсировал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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Крымская платформа Война России против Украины
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