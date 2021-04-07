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Повірена у справах США назвала ключовий крок для вступу України до НАТО

Автор: РБК-Україна

Реформа Служби безпеки України (СБУ) є ключовим кроком для вступу України до НАТО. Спецслужба має бути реформована відповідно до євроатлантичних принципів.

Про це у Twitter повідомило посольство за підсумками зустрічі тимчасово повіреної у справах США в Україні Крістіна Квін з нардепом Мар'яною Безуглої.

"Вдячні за очолювану нею роботу над законопроектом щодо СБУ. Реформування Служби відповідно до євроатлантичних принципів та кращих практик є ключовим кроком на шляху України до НАТО", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Литва запропонує союзникам по НАТО надати План дій щодо членства (ПДЧ) для України. Очікується, що рішення про надання цього плану можуть прийняти на саміті лідерів альянсу в червні.

У президента Росії Володимира Путіна заявили, що вступ України до НАТО тільки посилить ситуацію на Донбасі. При цьому Москва хоче, щоб українська влада "прислухалася до жителів окупованих територій".

"Глибоко сумніваємося в тому, що це (вступ до НАТО, - ред.) допоможе Україні впоратися зі своєю внутрішньою проблемою. З нашої точки зору, це ще більше погіршить ситуацію", - заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

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