RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Наводнения в Чехии, Австрии и Польше: УЗ предупредила, какие рейсы отменены

Фото: экспресс поезд "Львов – Варшава" (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Из-за наводнений в Чехии, Австрии и Польше ряд рейсов поездов был отменен. У пассажиров есть возможность получить ваучеры на бесплатное поселение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram " Укрзализныци".

В частности, отменен рейс "Вена - Будапешт - Киев". В УЗ обратились к пассажирам с билетами в Вене с просьбой подойти к информационно-сервисному пункту и получить ваучеры на бесплатное поселение.

Тем временем рейс "Киев - Будапешт - Вена" будет следовать в Будапешт.

При этом все хорошо с рейсами "Чоп - Вена - Чоп". Поезда будут курсировать от конечной станции до конечной.

Без изменений и по графику курсируют поезда из Варшавы, Хелма и Кошице.

В то же время в УЗ отметили, что поезда, рейс которых "Прага - Перемышль - Прага", пока не способны проехать затопленный участок на границе Чехии и Польши.

"Завтра ожидается челночное движение от Праги до границы и от Перемышля до границы с автобусным трансфером вокруг подтопленного участка", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что работают с европейскими коллегами, чтобы максимально организованно справиться со стихией.

Напомним, утром 15 сентября стало известно, что из-за наводнений в Польше и Чехии поезда отменили как в самих странах, так и те поезда, рейс которых был в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрзализныцяПоезда