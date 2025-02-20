Президент Бразилии упрекнул Трампа в желании стать "императором мира"

По мнению главы бразильского государства, демократия после Второй мировой войны была примером лучшего управления за последние 70 лет. Но "то, как ведет себя Трамп, говорит о том, что он пытается стать императором мира".

"Он пытается вмешиваться во все страны и в любую государственную политику", - уточнил Лула да Силва.

Он призвал Трампа "понять, что суверенитет каждой страны должен уважаться".

Также президент Бразилии повторил, что Соединенные Штаты являются важным коммерческим партнером Бразилии, и попросил сделать больше жестов "дружбы".

"Мы хотим, чтобы этот протекционизм прекратился", - сказал он, имея в виду тарифы, объявленные Вашингтоном на бразильские товары, такие как сталь.