Поведінка терориста: ОП про вимогу Росії зняти санкції за розблокування портів України
Вимога Росії зняти санкції в обмін на розблокування портів України - це типова поведінка країни-терориста. Москва спочатку "бере заручників", а потім шантажує світову спільноту продовольчою кризою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.
"Росія вимагає зняття санкцій за розблокування українських портів, шантажуючи світ продовольчою кризою", - написав у своєму Twitter Подоляк.
Він додав, що такі вимоги Москви характерні для терористів, які спочатку захоплюють заручників, а потім вимагають викуп.
"Типова поведінка країни-терориста, яка бере заручників, щоб просити вертоліт з доларами. Але дурнів немає, світ знає, з ким має справу. Заговорили про зняття санкцій - треба затягувати зашморг", - додав радник глави ОП.
Нагадаємо, раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш запропонував пом'якшити санкції щодо Росії в обмін на можливість відновити експорт зернових через морські порти України.
Відзначимо, США зажадали від Росії розблокувати українські порти для відновлення експорту продовольства.
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