Поведінка терориста: ОП про вимогу Росії зняти санкції за розблокування портів України

Вимога Росії зняти санкції в обмін на розблокування портів України - це типова поведінка країни-терориста. Москва спочатку "бере заручників", а потім шантажує світову спільноту продовольчою кризою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента Михайла Подоляка .

"Росія вимагає зняття санкцій за розблокування українських портів, шантажуючи світ продовольчою кризою", - написав у своєму Twitter Подоляк.

Він додав, що такі вимоги Москви характерні для терористів, які спочатку захоплюють заручників, а потім вимагають викуп.

"Типова поведінка країни-терориста, яка бере заручників, щоб просити вертоліт з доларами. Але дурнів немає, світ знає, з ким має справу. Заговорили про зняття санкцій - треба затягувати зашморг", - додав радник глави ОП.