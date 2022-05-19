ru ua
Чт, 19 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Поведінка терориста: ОП про вимогу Росії зняти санкції за розблокування портів України

Новость на русском →
Київ, Четвер 19 травня 2022 16:31
Поведінка терориста: ОП про вимогу Росії зняти санкції за розблокування портів України Фото: радник Голови ВП Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вимога Росії зняти санкції в обмін на розблокування портів України - це типова поведінка країни-терориста. Москва спочатку "бере заручників", а потім шантажує світову спільноту продовольчою кризою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.

"Росія вимагає зняття санкцій за розблокування українських портів, шантажуючи світ продовольчою кризою", - написав у своєму Twitter Подоляк.

Він додав, що такі вимоги Москви характерні для терористів, які спочатку захоплюють заручників, а потім вимагають викуп.

"Типова поведінка країни-терориста, яка бере заручників, щоб просити вертоліт з доларами. Але дурнів немає, світ знає, з ким має справу. Заговорили про зняття санкцій - треба затягувати зашморг", - додав радник глави ОП.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш запропонував пом'якшити санкції щодо Росії в обмін на можливість відновити експорт зернових через морські порти України.

Відзначимо, США зажадали від Росії розблокувати українські порти для відновлення експорту продовольства.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс президента Санкції проти Росії Війна в Україні
NEWS
Є вибір. Данілов розповів, що чекає на людей на Донбасі після звільнення
Є вибір. Данілов розповів, що чекає на людей на Донбасі після звільнення
DAILY
Ембарго на паузі. Чому Європа все ще купує у Росії нафту та газ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ембарго на паузі. Чому Європа все ще купує у Росії нафту та газ