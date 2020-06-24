Поведінка РФ є величезним викликом для Європи і НАТО, - Німеччина

Агресивні дії Росії є серйозним викликом для Європейського союзу та Північноатлантичного альянсу. Це змушує НАТО виробити спільне розуміння загрози, що надходить від РФ.

Про це заявила міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер під час відеоконференції, організованої аналітичним центром Atlantic Council.

Вона нагадала, що Росія регулярно порушує міжнародні правила і договори, особливо по відношенню до сусідніх країн.

"Є велика різниця - якщо ви німець і живете в Німеччині, і ви в хорошій ситуації, оточені друзями, або ви країна, яка має спільний кордон з Росією, або ви країни, подібні північноєвропейським, балтійським, східноєвропейським, які на щоденній основі бачать порушення з боку Росії", - заявила міністр.

Крамп-Карренбауер зазначила, що РФ постійно порушує повітряний простір суверенних держав у територіальних водах, ініціює хакерські та дезінформаційні атаки та кампанії, як у випадку зі зломом комп'ютера канцлера ФРН Ангели Меркель.

"Питання того, як ми сприймаємо Росію, як ми оцінюємо поведінка Росії - це вирішальне питання. Це величезний виклик в Європі і в НАТО. Росія повинна чітко зрозуміти, що ми в Європі і НАТО сильні, ми послідовні у наших діях, ми хочемо серйозно працювати над загрозою, що виходить від Росії. Тому концепція стримування настільки актуальна", - резюмувала міністр.

Нагадаємо, раніше Німеччина заявила про наявність доказів причетності Росії до хакерської атаки на Бундестаг в 2015 році.

Після цього канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що проти Росії можуть бути введені нові санкції.