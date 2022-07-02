Повалені дерева та затоплені вулиці: у Тернополі пройшла потужна злива

Сьогодні, 2 липня, Тернопіль накрила потужна злива, внаслідок чого у місті затоплені вулиці та повалені дерева.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міський сайт 0352.ua.

Дощ з грозою почався у Тернополі у другій половині дня. Синоптики раніше оголосили штормове попередження. Шквальний вітер повалив дерева у місті. Зокрема, одне з них впало у центрі Тернополя, на вулиці Шашкевича. Злива у Тернополі тривала недовго, проте дощ встиг затопити вулиці. У деяких районах вода піднялася на рівень капота автомобілів. На вулицях Живова, Руській та Оболоня затоплені проїжджі частини.