Не связано с мобилизацией. Закарпатская ОВА объяснила решение о проверке документов

Закарпатская ОВА приняла решение ввести проверку документов у всех людей на территории области, однако по их данным это не связано с мобилизационными мероприятиями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг замглавы Закарпатской ОВА Игоря Шинкарюка.

Шинкарюк отметил, что данное решение касаются и распространяется только на проверку документов на территории Закарпатской области.

"Есть ложное утверждение, что якобы это решение связано с мобилизацией. Хочу заверить, что оно не имеет отношения и не было принято для того, чтобы каким-то образом влиять на мобилизационные мероприятия", - подчеркнул он.

По данным заместителя, это решение направлено на то, чтобы дать возможность и правовые основания военнослужащим и другим представителям сектора обороны и безопасности осуществлять проверку документов в зоне ответственности или несения ими службы.

Проверка документов в Закарпатской области

Напомним, вчера совет обороны области принял решение ввести проверку документов людей на территории Закарпатской области. Изменения вступают в силу уже сегодня, 1 декабря.

По данным ОВА, изменения будут действовать во время военного положения на территории Украины.

Мобилизация в Украине

Общая мобилизация - оперативный механизм пополнения рядов Вооруженных сил, который проводится одновременно на всей территории Украины. Призыву подлежат все граждане в возрасте от 18 до 60 лет, которые могут выполнять воинскую обязанность.

9 ноября президент Владимир Зеленский в очередной раз продолжил всеобщую мобилизацию. В этот раз до 14 февраля 2024 года. Тем временем в Верховной раде работают над новым законопроектом по призыву. Подробнее об изменениях можно прочитать по ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.