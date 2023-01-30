Связанный с Кремлем российский бизнесмен предстанет перед судом США

Российский бизнесмен Владислав Клюшин, имеющий связи в Кремле, сегодня предстанет перед судом по обвинению США в том, что он участвовал в обширной схеме, которая позволила получить десятки миллионов долларов незаконной торговой прибыли с использованием корпоративной информации, украденной путем взлома.

В федеральном суде Бостона 30 января должен начаться отбор присяжных по делу 42-летнего Клюшина, который до своего ареста в Швейцарии в 2021 году владел московской компанией информационных технологий, связанной с российским правительством.

Трехнедельный судебный процесс проходит во время ухудшения американо-российских отношений после прошлогоднего вторжения президента России Владимира Путина в Украину. И хотя дело против Клюшина, который не признал себя виновным, было возбуждено еще до войны, его связи с Кремлем давно интересуют власти США.

Прокуратура утверждает, что компания Клюшина, М-13, не только работала на администрацию Путина, но и наняла бывшего офицера российской военной разведки, разыскиваемого правительством США за его предполагаемую причастность к хакерским схемам, направленным на вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году.

Власти США заявляют, что хакер Иван Ермаков, работая на Клюшина, помог проникнуть в сети двух фирм, которые помогают публично торгуемым компаниям подавать отчеты в органы регулирования ценных бумаг, чтобы получать еще не опубликованные финансовые отчеты.

Используя эти украденные отчеты о доходах, Клюшин, Ермаков и еще трое с 2018 по 2020 год договорились о покупке и продаже акций нескольких компаний, включая IBM Corp, Snap Inc и Tesla Inc. По словам прокуроров, это позволило им заработать не менее 89 млн долларов.

Клюшин содержался под стражей без залога с момента его экстрадиции из Швейцарии, а судья сослался на его богатство и активы, включая яхту стоимостью почти 4 млн долларов, покупку которой, по словам прокуроров, он обсуждал в то же время, когда разворачивалась торговая схема.