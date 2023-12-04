Связанные с РФ и Китаем хакеры взломали самый опасный ядерный объект Британии, - Guardian

Недавнее расследование показало, что по время хакерского взлома системы объекта были "заражены" вредоносным программным обеспечением (ПО), которое все еще может скрываться и использоваться для шпионажа или атаки на Sellafield.

Масштаб рисков

Есть вероятность, что некоторые из наиболее важных видов деятельности Селлафилда (перемещение радиоактивных отходов, мониторинг утечек опасных материалов и проверка на предмет пожаров) были скомпрометированы.

При этом потенциальные последствия инцидента скрывались персоналом Селлафилда. Дело в том, что руководство объекта в течение нескольких лет не предупреждало ядерные регулирующие органы. Соответственно трудно оценить полный масштаб любой потери данных и любых текущих рисков для систем.

Журналисты выяснили, что британские власти точно не знают, когда ИТ-системы были впервые взломаны. Однако источники издания рассказали, что нарушения были впервые обнаружены еще в 2015 году.

Предполагается, что иностранные хакеры могли получить доступ к топовым конфиденциальным материалам на объекте, который занимает площадь 6 квадратных километров на побережье Камбрии и "является одним из самых опасных в мире", говорится в публикации.

Данные о взломе и внедрении вредоносного ПО всплыли в ходе проведения годового расследования Nuclear Leaks о кибератаках, радиоактивном загрязнении и токсичных мероприятий в Селлафилде.

Что известно об объекте

В Селлафилде находится самый большой запас плутония на планете, и он представляет собой обширную свалку ядерных отходов, образовавшихся в результате программ создания оружия и десятилетий производства атомной энергии.

Объект был построен более 70 лет назад (ранее назывался Виндскейл). Тут производили плутоний для ядерного оружия во время холодной войны и принимали радиоактивные отходы из других стран, включая Италию и Швецию.

Он также хранит документы по планированию действий в чрезвычайных ситуациях, которые можно использовать в случае, если Британия подвергнется иностранному нападению или столкнется с катастрофой.

Селлафилд в 1956 году (фото: ENERGY.GOV / wikipedia.org)

Персонал Селлафилда хотят наказать

Штат Селлафилда насчитывает более 11 000 сотрудников. В прошлом году к работникам применили "специальные меры" за систематические нарушения в области кибербезопасности, рассказали журналистам источники в Управлении по ядерному регулированию (ONR) и службах безопасности.

Проблема небезопасных серверов в Селлафилде получила название "Волан-де-Морт" в честь злодея из произведений о Гарри Поттере, отметил в беседе с Guardian правительственный чиновник, знакомый с расследованием ONR и ИТ-сбоями.

ONR подготовило уведомление о привлечении Селлафилда к уголовной ответственности за такую ситуацию с кибербезопасностью.

Ядерный объект в Селлафилде (фото: oecd-nea.org)