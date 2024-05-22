Поезда из Украины в Польшу будут ездить быстрее: новый график
Некоторые поезда из Украины в Польшу будут ездить быстрее. Новый график заработает с 9 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Отмечается, что маршрут поезда из Киева в Варшаву удалось сократить на 1 час 23 минут благодаря оптимизации погранично-таможенных операций на станции Дорогуск (Польша).
Теперь график будет выглядеть так:
- поезд №67 Киев - Варшава будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 19:45 (вместо 18:19) и прибывать до конечной остановки в 10:18 (вместо 10:15);
- поезд №68 Варшава - Киев будет отправляться со станции Варшава Восточная в 17:48 (вместо 17:50) и прибывать до конечной остановки в 12:13 (вместо 12:17).
Также скорректированы графики движения поездов в Хелм, что должно сократить как время в пути, так и ожидание пассажиров при пересадке с польских стыковочных рейсов.
- Поезд №119 Днепр - Киев - Хелм отправляется из Днепра в 21:48, Киев-Пассажирский 06:27 - 06:47 и прибудет к конечной остановке в 16:33 (вместо 17:20).
- Поезд №120 Хелм - Киев - Днепр будет отправляться со станции Хелм в 10:37 (вместо 10:27), Киев-Пассажирский 22:39 - 23:13 и прибывать до конечной остановки в 07:28.
- Поезд №19 Киев - Хелм будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 19:45 (вместо 18:19) и прибывать до конечной остановки в 05:42 (вместо 04:55).
- Поезд №20 Хелм - Киев отправляется со станции Хелм в 22:43 (вместо 23:40) и прибудет к конечной остановке в 12:13 (вместо 12:17).
- Поезд №23 Киев - Хелм будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 21:41 (вместо 22:40) и прибывать до конечной остановки в 11:15 (вместо 11:05).
- Поезд №24 Хелм - Киев отправляется со станции Хелм в 15:55 (вместо 16:42) и прибудет к конечной остановке в 05:13 (вместо 05:39).
Продажа билетов на поезда по новому графику уже доступна. Посмотреть расписания, приобрести билеты можно в приложении УЗ и на обновленном вебсайте.
РБК-Украина ранее объясняло, как купить билеты на популярный поезд Киев - Варшава.
Также мы рассказывали, как можно доехать из Украины в ближайшие аэропорты в соседних странах.
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