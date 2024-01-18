ua en ru
Пт, 19 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Мощности ВПК стран Запада растут, но до сих пор не покрывают спрос, - главком ВС Литвы

Литва, Четверг 18 января 2024 23:56
UA EN RU
Мощности ВПК стран Запада растут, но до сих пор не покрывают спрос, - главком ВС Литвы Фото: главнокомандующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис (kariuomene kam lt )
Автор: Максим Шушко

Главнокомандующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис рассказал, что мощности оборонной промышленности стран Запада растут, но они все еще не удовлетворяют спрос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Главком литовской армии, который принимает участие в заседании Военного комитета НАТО, отметил, что практически все Западные страны увеличили расходы на оборону, однако он считает, что необходимо восстановить такие возможности, какими они были во времена Холодной войны.

"Мощности военного производства увеличиваются, но заказы они не покрывают. Достижения Украины также оказывают прямое влияние на нашу готовность, поэтому мы говорим, что промышленные мощности должны быть немедленно увеличены", - заявил Рупшис.

Производство оружия в странах НАТО

В начале этого года президент Финляндии Саули Нииностио заявил, что Европе необходимо инвестировать средства в увеличение производства вооружения для того, чтобы доказать свою силу и устойчивость.

Он уверен, что в ближайшее время ожидается "больше европейского НАТО в Европе".

По данным СМИ, польские оборонные заводы в несколько раз увеличивают производство оружия благодаря беспрецедентным инвестициям в оборонную промышленность.

18 января министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что Париж изготовит 78 самоходных артиллерийских установок CEASAR для нужд ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Литва НАТО ВПК
NEWS
Украина в ближайшие недели получит от Франции шесть САУ Caesar
Украина в ближайшие недели получит от Франции шесть САУ Caesar
DAILY
Конфликт Ирана с Пакистаном. Грозит ли миру новая большая война на Востоке
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Конфликт Ирана с Пакистаном. Грозит ли миру новая большая война на Востоке