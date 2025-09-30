Мощный сигнал для мировой киноиндустрии: Трамп планирует 100% пошлины на фильмы

Он не уточнил, когда и каким образом может быть введен этот тариф, но отметил, что особенно пострадал штат Калифорния, центр американского кинопроизводства.

Если Трамп реализует свою угрозу, это станет первым случаем, когда он фактически применит тариф к услуге, а не к товару. Ранее, в мае, президент уже угрожал такой мерой, мотивируя ее тем, что другие страны предоставляют налоговые льготы, которые привлекают кинематографистов работать за рубежом.

Голливуд оказался шокирован заявлением Трампа. Инсайдеры отрасли CNN отмечали, что на практике президент не имеет прямой юрисдикции для такого шага, и его выполнение будет чрезвычайно сложным. Однако студии действительно часто переносят производство за границу из-за более низкой стоимости рабочей силы и налоговых льгот.

Публикация Трампа уже повлияла на рынок: акции Netflix поднялись на 1%, а компании AMC и Walt Disney - также в плюсе. При этом внутренние кассовые сборы кинотеатров в США еще не восстановились до уровня до пандемии: от максимальных почти $12 млрд в 2018 году они упали до чуть более $2 млрд в 2020 году. Общие сборы с тех пор не превышали $9 млрд, несмотря на восстановление кинотеатров.

Кроме фильмов, администрация Трампа планирует ввести и другие пошлины:

100% пошлина на брендированные лекарства (с некоторыми исключениями);

25% на тяжелые грузовики;

50% на кухонные шкафы и туалетные столики;

30% на мягкую мебель.

В своей заметке президент отметил, что планирует ввести "существенную" пошлину на всю мебель, импортируемую в США, намекая на дальнейшие шаги в сфере торговой политики.

Этот шаг Трампа стал новым сигналом для американской и мировой киноиндустрии, которая уже испытывает давление из-за изменения налоговых условий и глобальных экономических тенденций.