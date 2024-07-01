Мощный сигнал. В Воздушных силах прокомментировали возможную передачу израильских Patriot

Сейчас Украина остро нуждается в системах противовоздушной обороны (ПВО) и ракетах к ним. Возможная передача израильских систем Patriot стала бы мощным сигналом от партнеров о поддержке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Илью Евлаша в эфире телемарафона.

Украина нуждается в большей ПВО

Как отметил Евлаш, он не владеет информацией о количестве и модификациях израильских Patriot, которые могут передать Украине, поскольку Воздушные силы работают непосредственно с тем, что уже есть.

В целом Украина остро нуждается в системах ПВО, а также ракетах к ним. Среди имеющихся систем, как рассказал спикер, есть, например, Hawk. Они не являются новыми, поскольку были разработкой перед Patriot. Последние же являются более модернизированной системой, которые эффективно зарекомендовали себя и эффективно противостоят российским ракетам, а также БпЛА.

Patriot модификации PAC-2

Отвечая на вопрос о том, что Украина может получить Patriot модификации PAC-2, а также ракеты к ним, Евлаш ответил, что это очень поможет украинской ПВО. В частности он добавил, что Силы обороны успешно сочетают старые советские системы с современными комплексами.

"Такого опыта, наверное, нет ни у одной страны мира... Поэтому конечно, что это достаточно мощный сигнал партнеров о поддержке Украины. Было бы хорошо, если бы подобные системы поступали в кратчайшие сроки. Поскольку мы видим какая динамика боевых действий сейчас, какая интенсивность и эти системы необходимы нам буквально на вчера", - отметил Евлаш.

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Украина может получить израильские Patriot

На прошлой неделе глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров поднял вопрос передачи систем Patriot с израильским коллегой Йоавом Галантом. В частности в возможной сделке также предусмотрено участие Соединенных Штатов Америки. Последние же должны сначала выкупить израильские системы.

Детальнее об этом можно почитать в материале "Украина получит израильские Patriot? О чем пишут СМИ и что может помешать соглашению".