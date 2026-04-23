Мощные взрывы прогремели в Феодосии: под ударом нефтебаза, вспыхнули резервуары

Известно, что после полуночи в Крыму обьявили угрозу дроновых атак. Сначала паблики написали о пусках ракет с аэродрома Кача, что в Севастополе, а затем там якобы прогремели взрывы из-за прилета.

Также сообщалось о взрывах в Бахчисарайском районе и атаке на аэродром "Бельбек". После этого, в 0:47 ночи паблики сообщили о Феодосии - пяти прилетах по нефтебазе, после чего там вспыхнул мощный пожар.

На опубликованных в сети кадрах атаки на нефтебазу в Феодосии видно красное зарево в небе, а на видео слышны громкие взрывы.

Как известно, РФ теряет сотни миллионов долларов ежедневно из-за атак Сил Обороны Украины на нефтяную инфраструктуру, о чем заявил окомандующий СБС Роберт Бровди "Мадьяр".