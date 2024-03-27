Нужно еще два дня. Чернев рассказал, как идет пересмотр правок в законопроект о мобилизации

Комитет Верховной рады по нацбезопасности пытается как можно быстрее пересмотреть все внесенные поправки в законопроект о мобилизации.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал заместитель председателя комитета Совета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире телемарафона.
"Мы делаем максимум со своей стороны, стараемся как можно быстрее все пройти. За сегодня прошли около 800 или 700 правок. Уже прошли 3500", - рассказал он.
По его словам, комитету осталось пересмотреть около 700 поправок. По его мнению, их смогут рассмотреть через два дня на этой неделе. После этого законопроект будет вынесен на голосование в Верховную раду.
В конце января правительство внесло в Верховную раду обновленный законопроект о мобилизации, которым предлагается изменить порядок его проведения. Первый вариант документа был предложен парламенту в конце декабря, но после шквала критики его отозвали.
Новый законопроект уже прошел первое чтение. В настоящее время парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассматривает более 4 тысяч поправок к законопроекту.
Как заявлял нардеп Федор Вениславский, наибольшее количество поправок касается аспирантов и наблюдателей людей с инвалидностью.
Ожидается, что законопроект о мобилизации будет рассмотрен во втором чтении в конце марта, но представитель парламента Руслан Стефанчук заявлял, что сроки рассмотрения зависят от продолжительности рассмотрения правок комитетом.
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