Нужно несколько "кликов". Как проверить, действительны ли документы

Украинцы могут проверить подлинность паспорта и некоторых других документов. Это можно сделать онлайн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Государственной миграционной службы Украины.
Онлайн можно проверить действительность:
Как проверить подлинность документов
Сначала нужно зайти на сайт Государственной миграционной службы Украины. Затем следует выбрать тип документа из перечня.
Введите серию и номер документа. Пройдите верификацию, нажмите "Проверить" и ожидайте результата.
ГМС добавляет, что если граждане нашли ошибки в транслитерации, нужно обратиться в подразделения миграционной службы, центры предоставления административных услуг или паспортный сервис, в зависимости от того, какой именно документ требует замены.
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