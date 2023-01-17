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Нужно дать Украине надежду. Литва ожидает на саммите НАТО больше, чем заявлений об "открытых дверях"

Фото: президент Литвы Гитанас Науседа (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Литва надеется, что на саммите НАТО, который пройдет в июле в Вильнюсе, будут приняты реальные решения и найдены новые формулировки относительно членства Украины в Альянсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Литвы Гитанаса Науседи во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Мы очень сильно надеемся, что этот саммит будет посвящен не только нашей собственной безопасности, но и безопасности Украины - в смысле, что также будут найдены какие-то формулировки относительно ожиданий Украины более тесно интегрироваться в НАТО", - сказал Науседа.

Президент Литвы отметил, что пока нельзя сказать, что на саммите будет обсуждаться полноценное членство Украины в НАТО, однако он добавил, что "мы должны найти какие-то новые формулировки и предложения, чтобы дать надежду нашим друзьям в Украине".

"Потому что каждый раз повторять то, что мы сказали на саммите в Бухаресте в 2008 году - "Мы держим двери открытыми" - этого уже недостаточно", - сказал он.

Науседа также отметил, что во время недавнего визита во Львов совместно с президентом Польши Анджеем Дудой они получили четкое сообщение от Украины, которое звучало так: "Пожалуйста, не говорите, что дверь открыта, потому что мы не можем найти эту дверь. Где она?".

К тому же Науседа добавил, что он верит в возможность получения Украиной членства в НАТО "через несколько лет". При этом в данном вопросе будет важна приверженность союзников стремлению предоставить Украине членство и успех нашей страны в войне против России.

Напомним, Науседа заявлял, что вопрос членства Украины в НАТО нельзя вычеркивать из повестки дня.

К тому же, Литва призвала не искать причины тянуть с поставкой оружия Украине.

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