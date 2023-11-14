ua en ru
Вт, 14 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Условие для переговоров о вступлении в ЕС: Кабмин согласовал два законопроекта

Киев, Вторник 14 ноября 2023 17:12
UA EN RU
Условие для переговоров о вступлении в ЕС: Кабмин согласовал два законопроекта Фото: Кабмин согласовал два законопроекта, которые являются условием для начала вступительных переговоров с ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Кабинет министров Украины согласовал законопроекты, принятие которых является условием для начала переговоров о вступлении нашей страны в Европейский союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра юстиции Украины Дениса Малюську в Facebook и представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

Малюська рассказал, что правительство на сегодняшнем заседании согласовало два законопроекта:

  • об увеличении количества сотрудников НАБУ на 300 человек (поэтапно, по сто в течение каждого из последующих лет);
  • об исключении отдельных положений из закона о предотвращении коррупции, уменьшающих эффективность механизма декларирования активов.

"Принятие этих двух законопроектов будет означать выполнение сразу двух из четырех ключевых рекомендаций, которые предоставила нам Еврокомиссия в своем отчете по расширению", - подчеркнул Малюська.

При этом Мельничук уточнил, что первым законопроектом предлагается увеличить предельное количество сотрудников НАБУ с 700 до тысячи человек. В частности, количество начальствующего состава хотят увеличить с 500 до 750 человек.

А вторым законопроектом, по словам Мельничука, хотят отменить ограничения полномочий НАБУ насчет продолжения проверки активов, которые уже прошли процесс проверки, и насчет проверки имущества, приобретенного декларантами до назначения на должность государственной службы.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС

Напомним, на прошлой неделе Европейская комиссия обнародовала отчет о прогрессе Украины и других стран-претендентов на пути ко вступлению в Евросоюз.

В частности, ведомство решило рекомендовать начать с Украиной вступительные переговоры, но с условием внедрения указанных в отчете реформ.

Для того, чтобы переговоры начались, такое решение должны поддержать все лидеры стран-членов ЕС. Они рассмотрят этот вопрос на саммите, который состоится 14 декабря.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Еврокомиссия НАБУ Денис Малюська Евросоюз Вступление в ЕС
NEWS
Зеленский заявил о существенном усилении обороны Херсона: в разведке, ПВО и РЭБ
Зеленский заявил о существенном усилении обороны Херсона: в разведке, ПВО и РЭБ
DAILY
"До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом