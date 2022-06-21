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В Росгвардії проводять кадрові зміни через значні втрати у війні проти України, - розвідка

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Росія, Вівторок 21 червня 2022 15:57
В Росгвардії проводять кадрові зміни через значні втрати у війні проти України, - розвідка Фото: В Росгвардії проводять кадрові зміни через значні втрати у війні проти України (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У федеральній службі військ Росгвардії відбулись кадрові зміни через значні втрати особового складу та військової техніки на війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

Так, усунули генерал-лейтенанта Сергія Власенка з посади начальника штабу - першого заступника командуючого Північнокавказького округу військ Росгвардії.

На керівну посаду в Північнокавказькому окрузі призначили генерал-лейтенанта Анатолія Малікова. До цього він був на посаді начальника головного управління державного контролю та ліцензійно-дозвільних робіт в Росгвардії.

Зазначається, що ці кадрові зміни відбулися через низький рівень організації виконання завдань під час збройної агресії проти нашої країни, що призвело до значних втрат особового складу та військової техніки.

Нагадаємо, 20 червня ЗСУ ліквідували ще 300 російських військових. Також військові знищили 7 крилатих ракет ворога.

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