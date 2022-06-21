В Росгвардії проводять кадрові зміни через значні втрати у війні проти України, - розвідка

У федеральній службі військ Росгвардії відбулись кадрові зміни через значні втрати особового складу та військової техніки на війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки .

Так, усунули генерал-лейтенанта Сергія Власенка з посади начальника штабу - першого заступника командуючого Північнокавказького округу військ Росгвардії.

На керівну посаду в Північнокавказькому окрузі призначили генерал-лейтенанта Анатолія Малікова. До цього він був на посаді начальника головного управління державного контролю та ліцензійно-дозвільних робіт в Росгвардії.

Зазначається, що ці кадрові зміни відбулися через низький рівень організації виконання завдань під час збройної агресії проти нашої країни, що призвело до значних втрат особового складу та військової техніки.