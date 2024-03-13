Нужны для спецподразделений. Минобороны показало испытания "плавучих бронежилетов"

Как отметили в ведомстве, Минобороны продолжает испытания "плавучих бронежилетов" украинского и иностранного производителей. Их разрабатывают специально для военно-морских сил, понтонеров, сил специальных операций, некоторых спецподразделений десантно-штурмовых войск.

Фото: испытания "плавучего бронежилета" для ВСУ (facebook.com/MinistryofDefence.UA)

В Минобороны уточнили, что плавучий модуль крепится к бронежилету и выдерживает не только вес военного, но и снаряжения на 27 килограмм.

"Если такой бронежилет попадает в воду, воздушная подушка автоматически надувается и поднимает бойца на поверхность", - рассказал главный специалист Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Александр Шарко.

Сейчас бойцов, которые уже испытали "плавучие бронежилеты", опрашивают для получения отзывов.

Испытания украинской бронемашины

Напомним, ранее в Украине успешно прошли испытания бронированной машины "Новатор".

На такой машине установлена дистанционно-управляемая турель "Таврия-14,5", которая обеспечивает возможность захватывать и сопровождать цели, а также вести огонь по вражеским целям в движении.