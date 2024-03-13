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Нужны для спецподразделений. Минобороны показало испытания "плавучих бронежилетов"

Фото: Минобороны показало испытания "плавучих бронежилетов" (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Иван Носальский

В Украине испытывают "плавучие бронежилеты", которые предназначены для специальных подразделений ВСУ. Сейчас тестируют несколько образцов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Facebook.

Как отметили в ведомстве, Минобороны продолжает испытания "плавучих бронежилетов" украинского и иностранного производителей. Их разрабатывают специально для военно-морских сил, понтонеров, сил специальных операций, некоторых спецподразделений десантно-штурмовых войск.

 

Фото: испытания "плавучего бронежилета" для ВСУ (facebook.com/MinistryofDefence.UA)

В Минобороны уточнили, что плавучий модуль крепится к бронежилету и выдерживает не только вес военного, но и снаряжения на 27 килограмм. 

"Если такой бронежилет попадает в воду, воздушная подушка автоматически надувается и поднимает бойца на поверхность", - рассказал главный специалист Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Александр Шарко.

Сейчас бойцов, которые уже испытали "плавучие бронежилеты", опрашивают для получения отзывов. 

Испытания украинской бронемашины

Напомним, ранее в Украине успешно прошли испытания бронированной машины "Новатор"

На такой машине установлена дистанционно-управляемая турель "Таврия-14,5", которая обеспечивает возможность захватывать и сопровождать цели, а также вести огонь по вражеским целям в движении.

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