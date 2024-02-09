Нужны Украине еще вчера. Маркарова заявила о "критической нехватке" ракет

"У нас еще достаточно желающих воевать - выбора нет, собственно, мы защищаем свои дома - но у нас заканчивается техника, особенно ракеты и перехватчики. Нам нужна эта поддержка еще вчера", - сказала она.

В тоже время она выразила оптимизм по поводу того, что американские законодатели преодолеют тупик и доставят помощь Украине, ведь "альтернативы продолжению этой поддержки нет".

"Я была так рада услышать, что это была очень сильная поддержка обеих партий, конечно, еще не окончательная, но это всего лишь первый шаг в правильном направлении", - добавила Маркарова, комментируя заявление Сената США о поддержке военной помощи Укриане 8 февраля.

Помощь Украине от США

Сенат США на голосовании 8 февраля заблокировал законопроект о выделении финансирования в поддержку Украины, Израиля и Тайваня и безопасности американской границы. По результатам голосования в Сенате в ночь на 8 февраля, 49 законодателей выступили "за" принятие инициативы, и 50 были "против". В общей сложности нужно было 60 голосов, чтобы началась работа по законодательной инициативе.

Добавим, ранее Маркарова заявляла, что вопрос о предоставлении Соединенными Штатами Америки помощи Украине движется в правильном направлении.

Напомним, за 2023 год США предоставили Украине 34 пакета военной помощи. Их общая стоимость составила более 24 миллиардов долларов. В частности, в конце декабря США выделили Украине новый пакет военной помощи в размере 250 миллионов долларов.