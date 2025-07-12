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Кинул союзника? Путин хочет, чтобы Иран пошел на "ядерные ультиматумы" США, - СМИ

Иран, Суббота 12 июля 2025 17:24
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Кинул союзника? Путин хочет, чтобы Иран пошел на "ядерные ультиматумы" США, - СМИ Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Российский диктатор Владимир Путин не оставил идеи навязать свои услуги "посредника" в заключении соглашения между Ираном и США. В частности Путин уговаривает Тегеран согласиться на требование Вашингтона прекратить обогащение урана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

По данным издания, Путин заявил иранским чиновникам и президенту США Дональду Трампу, что он поддерживает идею новой "ядерной сделки" между Вашингтоном и Тегераном. Однако соглашение предусматривает отказ Ирана от обогащения урана - на что иранский режим аятолл не собирается соглашаться.

Издание подчеркивает важность этого момента. Дело в том, что Путин и Россия в течение многих лет поддерживали Иран в ядерном вопросе. При этом Кремль считался чуть ли не главным "ядерным адвокатом" Тегерана. Но сейчас Путин резко изменил свою позицию - после 12-дневного вооруженного противостояния Ирана и Израиля.

В неофициальных переговорах Москва призывает Иран согласиться на требование "нулевого обогащения", сказали изданию источники, знакомые с вопросом. Также два источника в израильском правительстве сообщили, что Кремль предупредил правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о своей позиции.

Открыто Путин высказался о поддержке концепции "нулевого обогащения" во время телефонных разговоров с Трампом, а также с французским президентом Эммануэлем Макроном.

"Путин поддержал нулевое обогащение. Он призвал иранцев работать над этим, чтобы сделать переговоры с американцами более благоприятными. Иранцы сказали, что не согласятся на это", - сказал один из европейских чиновников.

При этом Иран, по данным издания, зол на Россию. Москва, несмотря на подписанное соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, не предоставила Ирану никакой помощи во время конфликта с Израилем - если не учитывать публикации в прессе и высказывания российских чиновников.

Переговоры с США

При этом Иран не отвергает саму идею переговоров с Соединенными Штатами. Однако, как заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью французскому изданию Le Monde, Иран хочет быть уверен, что во время переговоров он не столкнется с новыми ударами США.

"Прежде всего США должны изменить поведение и больше не наносить удары по Ирану. Тогда переговоры могут продолжиться", - сказано в интервью министра.

Путин-посредник

Еще в июне Трамп заявил, что Путин может стать посредником в заключении мира между Ираном и Израилем. По словам Трампа, Путин говорил об этом во время телефонного разговора с президентом США.

Институт изучения войны предположил, что такими предложениями Путин хочет выставить себя "уважаемым миротворцем" и пытается отвлечь внимание мира от войны России против Украины.

Желание Путина стать посредником высмеял Макрон. Президент Франции отметил, что у России нет авторитета, чтобы пытаться помогать заключить мир где-либо в мире. К тому же Россия вовлечена в высокоинтенсивный вооруженный конфликт, где выступает агрессором и злостным нарушителем Устава ООН.

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