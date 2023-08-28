Нужен всего один документ. Получение УБД упростили: что известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

"Кабинет министров Украины поддержал разработанный Минобороны проект постановления о внесении изменений в Порядок предоставления и лишения статуса участника боевых действий", - сообщили в министерстве.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, обновленный подход предусматривает упрощенную процедуру получения статуса участника боевых действий благодаря уменьшению количества необходимых документов.

Теперь для обращения в соответствующие комиссии по определению статуса участника боевых действий достаточно предоставлять только одну справку о непосредственном участии в мероприятиях, необходимых для:

обеспечение обороны Украины,

защиты сохранности населения и интересов страны в связи с военной злостью РФ против Украины.

"Эта справка должна содержать информацию о документах, подтверждающих участие лица в соответствующих мероприятиях, и именно она станет основой для присвоения статуса участника боевых действий. Этот шаг в значительной степени поможет освободиться от лишней бюрократии и ускорить процедуру признания вклада в защиту Украины и присвоение им статуса участника боевых действий", - прокомментировал Резников.

Таким образом, указанные изменения значительно облегчат и ускорят доступ к предусмотренным законодательством льготам и гарантиям защитникам и защитницам, которые защищали и защищают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Отношение украинцев к ветеранам войны с Россией

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в 2023 году фиксируются самые высокие показатели доверия к военным: 95% доверяют военным ВСУ, 93% - ветеранам нынешней войны и 95% - ветеранам АТО (ООС) 2014-2021 гг.

При этом 47% украинцев скорее положительно относились к тому, что разные политические силы могут приглашать баллотироваться ветеранов на выборах, еще 15% это безразлично.

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