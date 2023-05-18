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"Нужна тотальная тишина!". ГУР просит не публиковать кадры применения беспилотников

Фото: ГУР просит не публиковать кадры применения беспилотников (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В украинской военной разведке обратились к гражданам с призывом не публиковать фото и видео применения БПЛА. Также не распространять снимки с производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГУР МО.

"Для наиболее эффективного уничтожения врагов и скорейшей деоккупации украинских территорий, Главное управление разведки Министерства обороны Украины обращается с призывом - приостановить публикацию любых фото и видео материалов, сделанных с помощью БПЛА и их применения без соответствующих согласований!" - говорится в сообщении.

В частности, военная разведка Украины просит не обнародовать текстовые, фото и видеосообщения, касающиеся времени, места и особенностей работы и производства беспилотников.

"Несокрушимое единство и слаженность действий общества и армии Украины во время войны уже показали нашу способность оказывать эффективное сопротивление агрессивному врагу, вводить вражеские войска в заблуждение и, в конце концов, наносить захватчикам тяжелые потери. Пора сделать их критическими! Сейчас Украине нужна тотальная тишина в воздухе, чтобы выгнать врага из нашей земли!" - объяснили в ГУР.

Напомним, ранее украинцев призывали не снимать и не публиковать фото и видео работы противовоздушной обороны страны, поскольку это демаскирует расположение систем.

Добавим, секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил, что лица, снимавшие и выкладывавшие в сеть кадры работы украинской ПВО, будут нести за это ответственность.

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