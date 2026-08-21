ПФУ назвал условия для получения субсидии: что важно знать

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Субсидию рассчитывают индивидуально. Размер жилищной субсидии зависит от состава домохозяйства, его доходов и стоимости коммунальных услуг. ПФУ определяет сумму пособия как разницу между стоимостью услуг в пределах установленных норм и обязательной суммой, которую семья должна оплачивать самостоятельно.

Размер жилищной субсидии зависит от состава домохозяйства, его доходов и стоимости коммунальных услуг. ПФУ определяет сумму пособия как разницу между стоимостью услуг в пределах установленных норм и обязательной суммой, которую семья должна оплачивать самостоятельно. Большие затраты могут повлиять на выплату. Перед назначением субсидии Пенсионный фонд проверяет не только доходы, но и состояние домохозяйства. В частности, отдельные крупные покупки, значительные сбережения или другое имущество могут повлиять на право получать помощь.

Перед назначением субсидии Пенсионный фонд проверяет не только доходы, но и состояние домохозяйства. В частности, отдельные крупные покупки, значительные сбережения или другое имущество могут повлиять на право получать помощь. Подать документы можно несколькими способами. Для оформления субсидии можно обратиться в Пенсионный фонд лично, подать документы через ЦНАП или воспользоваться онлайн-сервисами ПФУ.

От чего зависит размер субсидии

Субсидию рассчитывают индивидуально для каждого домохозяйства. При этом учитывают количество членов семьи, их доходы, а также перечень и стоимость коммунальных услуг.

Фактически субсидия - это разница между стоимостью услуг в пределах установленных социальных нормативов и обязательным платежом, который семья должна оплачивать самостоятельно. Чем ниже совокупный доход домохозяйства, тем меньше может быть обязательная доля платежа и, соответственно, больше размер субсидии.

Большие покупки могут повлиять на право на помощь

Одно из важных условий касается крупных расходов. Если в течение 12 месяцев перед обращением за субсидией кто-либо из членов домохозяйства совершил операцию на сумму более 100 тысяч гривен, это может стать основанием для неназначения помощи.

Речь, в частности, идет о покупке недвижимости, транспортного средства, земельного участка, ценных бумаг, других финансовых инструментов, виртуальных активов, строительных материалов и других товаров длительного пользования. Ограничение также может распространяться на единовременную оплату определенных работ и услуг.

В то же время существуют исключения. Например, расходы на медицинские и образовательные услуги не являются основанием для отказа по этой норме.

Что с депозитами и сбережениями?

На право получения субсидии также может повлиять сумма средств на банковских депозитах.

ПФУ отмечает, что субсидия не назначается, если на 1-е число месяца, с которого ее назначают, кто-либо из членов домохозяйства имеет на депозитных счетах более 100 тысяч гривен. Аналогичное правило действует в отношении облигаций внутреннего государственного займа на сумму более 100 тысяч гривен.

Важное значение имеют доходы

При расчете субсидии Пенсионный фонд учитывает доходы членов домохозяйства за определенные периоды. Если у совершеннолетнего человека нет доходов, учитываемых при назначении помощи, это также может повлиять на право семьи на субсидию. В то же время для отдельных категорий граждан предусмотрены исключения.

Поэтому перед подачей документов следует проверить не только свой доход, но и финансовые обстоятельства других членов домохозяйства.

Нельзя иметь значительную задолженность за коммунальные услуги

Проблемой может стать и задолженность за жилищно-коммунальные услуги. ПФУ указывает, что субсидию могут не назначить, если задолженность просрочена более чем на три месяца, а ее сумма превышает 680 гривен.

Если долг погашен или заключен договор о его реструктуризации, ситуация может измениться. Поэтому важно предоставить Пенсионному фонду соответствующую информацию.

Что еще может стать препятствием?

ПФУ называет и другие обстоятельства, которые могут повлиять на назначение субсидии. Среди них:

наличие квартиры или дома общей площадью более 130 кв. м для квартиры или более 230 кв. м для индивидуального дома;

наличие более одного жилого помещения;

отдельные случаи наличия транспортных средств;

невозвращенная излишне выплаченная субсидия;

наличие продолжительной задолженности по алиментам.

В то же время Пенсионный фонд оценивает каждую ситуацию в соответствии с установленными правилами и предусмотренными законодательством исключениями.

Об изменениях нужно сообщать ПФУ

После назначения субсидии важно уведомлять Пенсионный фонд об обстоятельствах, которые могут повлиять на право на помощь или ее размер. В частности, это касается приобретения имущества, открытия депозита на значительную сумму, покупки валюты или банковских металлов на сумму более 50 тысяч гривен и других предусмотренных изменений.

Таким образом, одного лишь низкого дохода недостаточно для автоматического получения субсидии. При назначении помощи ПФУ проверяет доходы, имущественное положение, крупные покупки, сбережения и наличие задолженности. Поэтому перед обращением стоит убедиться, что домохозяйство соответствует основным требованиям программы.