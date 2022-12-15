Нужна пауза. В Минобороны назвали причину российских атак на энергетику Украины

"Российской Федерации важна сейчас пауза в боевых действиях. Именно поэтому они таким циничным образом пытаются уничтожить всю энергосистему Украины. У пропагандистов есть желание спровоцировать протестные настроения внутри Украины, которые, по их мнению, заставят военно-политическое руководство Украины принять так называемые "мирные предложения" РФ", - объяснила Маляр.

Замглавы Минобороны отметила, что украинцев ждет тяжелая зима, но такие условия необходимо пройти ради победы над оккупантами.

"Пока в топе обсуждений сложная зима, которую нам придется пережить. Однако каждый миг стоит помнить, ради чего мы должны с достоинством пройти эту тьму и сохранить свой внутренний свет. За ней нас ждет победа над врагом", - сказала она.

Напомним, вчера российские войска пытались нанести удары по Киеву дронами-камикадзе. Однако украинские защитники сбили все\ беспилотники врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.