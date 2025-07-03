Нужна выписка из НМТ для поступления за границу? В УЦОКО разъяснили, как ее получить

В Центре оценивания качества образования напомнили, что участники НМТ, которые поступают в украинские или зарубежные вузы, могут оформить выписку с результатами теста. Это особенно актуально для тех, кто подает документы за границу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).
Для поступления в украинские ЗВО достаточно сертификата участника НМТ и информационной карточки, которые доступны в личном кабинете. В то же время для поступления за границу может понадобиться выписка с подписью директора УЦОКО и печатью учреждения.
Выписку можно заказать только через электронную форму в Сервисе формирования запроса. Другие способы подачи заявок не предусмотрены. Она предоставляется бесплатно в течение до 5 рабочих дней.
Воспользоваться сервисом могут как участники НМТ-2025, так и предыдущих лет (НМТ/ВНО).
Получить документ можно:
УЦОКО отмечает, что выписки за границу не отправляются. Также призывают их оформлять только через официальный сервис.
Напомним, 2 июля участники НМТ-2025 получили официальные результаты в персональных кабинетах. Они уже могут сформировать информационную карточку для поступления в украинские вузы. А с 4 июля станет доступным заказ выписки с результатами для подачи в зарубежные университеты.
Также мы рассказывали, что в 2025 году абитуриенты подают заявления в вузы онлайн через электронные кабинеты, регистрация которых стартовала 1 июля и продлится до 20 октября. Для создания кабинета нужны данные НМТ, документа об образовании и лица. Подать можно до 5 заявлений на бюджет и до 10 - на контракт. Прием заявлений длится с 19 июля по 1 августа.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.