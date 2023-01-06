Нужен новый мировой порядок. Япония намерена препятствовать усилению авторитарных режимов

Свободная торговля и экономическая взаимозависимость после окончания холодной войны укрепили авторитарные режимы. США и демократические единомышленники должны противопоставить им "новый мировой порядок".
Об этом заявил министр торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.
"Авторитарные страны накопили огромную мощь как в экономическом, так и в военном отношении. Мы должны восстановить мировой порядок, основанный на фундаментальных ценностях свободы, демократии, прав человека и верховенства закона", - заявил Нисимура в своем выступлении в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.
По словам Нисимуры, лидеры стран "Большой семерки", вероятно, обсудят, как реагировать на экономическое принуждение, когда встретятся в мае в японском городе Хиросима.
"Возможно, нам придется подготовиться к выявлению узких мест стран, желающих прибегнуть к принуждению, а затем, при необходимости, принять контрмеры", — сказал он.
Нисимура также предупредил, что демократии должны защищать свою промышленную мощь и защищаться от потери технологий, особенно тех, которые могут быть перенаправлены на военные нужды. Он призвал к тому, чтобы американо-японское сотрудничество распространялось не только на полупроводники, но и на биотехнологии, искусственный интеллект и квантовую науку.
Ранее мы писали, что Япония в течение последних двух недель неоднократно поднимала реактивные истребители и отправляла военные корабли для наблюдения за китайским авианосцем "Ляонин" и пятью военными кораблями Китая.
Также сообщалось, что Япония обнародовала самый большой план наращивания своей военной силы со времен Второй мировой войны. Правительство страны заложило 320 млрд долларов на следующие пять лет для усиления обороны.
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