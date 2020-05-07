Споживання електроенергії в Україні за місяць впало майже на 10%

Фото: ЛЕП (Віталій Носач, РБК-Україна)

Рівень споживання електроенергії є індикатором, який демонструє глибину падіння економіки України

Споживання електроенергії в Україні у квітні 2020 року знизилось порівняно квітнем минулого року на 8% до 9028 млн кВт∙год. Про це свідчать оперативні дані НЕК "Укренерго".

За даними прес-служби компанії, найбільший спад споживання демонструє машинобудівна галузь (-21%), транспортна галузь (-17%), металургія (-13%), а також паливна галузь та комунально-побутовий сектор економіки (по -12%). Населення зменшило використання електроенергії лише на 1% порівняно з квітнем 2019 року.

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Нагадаємо, Індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який вимірює НБУ, у квітні 2020 року знизився до рекордно низького рівня - 29,9 (у березні - 45,8). Зниження ІОДА відбулося внаслідок суттєвого погіршення очікувань підприємств усіх ВЕД, які беруть участь в опитуваннях. Респонденти всіх секторів очікують суттєвого скорочення чисельності працівників, найбільше - у сфері будівництва. Одночасно бізнес знижує свої очікування щодо цін на товари власного виробництва та послуги.

За прогнозом НБУ, внаслідок карантинних обмежень для подолання пандемії та глобальної кризи економіка України скоротиться на 5,0% у 2020 році. Вплив цих чинників на економіку найвідчутніше позначиться впродовж II кварталу цього року (ВВП знизиться на 11% р/р).