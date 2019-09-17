Споживчі настрої українців повернулися на рівень до кризи 2008 року

Індекс споживчих настроїв в Україні в серпні 2019 року склав 95,6 п., що на 7,6 п. вище, ніж у липні. Про це свідчать дані щомісячного дослідження Info Sapiens.

За даними дослідження, індекс поточного становища зріс на 6,6 п., склавши 83,5. Індекс економічних очікувань у серпні зріс на 8,3 п. та склав 103,6.

Серпневий показник індексу очікуваної динаміки безробіття склав 111,1 - це нижче за показник минулого місяця на 3,3 п. Індекс інфляційних очікувань зменшився - до 173,2, що на 3,9 п. менше за минулий місяць. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців також трохи покращилися: індекс девальваційних очікувань знизився на 0,7 п. - до значення 128,8.

"Індекс споживчих настроїв громадян старше 16 років наблизився до відмітки 100 (значення 95,6), а у групі 16-59 років - дещо перевищив 100 (значення 101). Такі рівні індексу споживчих настроїв спостерігались в Україні у період 2004-2008 роки (до серпня 2008 року), а потім протягом трьох місяців (квітень-червень) у 2010 році. Таким чином значення індексу споживчих настроїв повернулись на рівень до кризи 2008-2009 років. У 2019 році найбільше зростання відбувається за індексами очікувань розвитку економіки. Індекси очікувань розвитку економіки у липні-серпні 2019 року навіть перевищують значення у 2004-2008 роках. Водночас індекс оцінки поточного доходу та доцільності робити великі покупки у липні-серпні 2019 року залишається нижче рівня аналогічних індексів до кризи 2009 року", - коментують аналітики Info Sapiens.

sapiens.com.ua

Як повідомляло РБК-Україна, у серпні 2019 року споживчі настрої українців досягли нового піку. Індекс споживчих настроїв в Україні в липні 2019 року склав 88,0 п., що на 5,5 п. вище, ніж у червні.

Відзначимо, в червні 2019 року середня зарплата в Україні в третій раз в історії досягла 400 доларів. За даними Держстату, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у червні 2019 року склала 10783 грн.