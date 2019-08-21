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Споживчі настрої українців досягли нового піку

Новини » Економіка    21.08.2019 - 11:02
Споживчі настрої українців досягли нового піку
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Громадяни України очікують економічного зростання і зниження безробіття

Індекс споживчих настроїв в Україні в липні 2019 року склав 88,0 п., що на 5,5 п. вище, ніж у червні. Про це свідчать дані щомісячного дослідження Info Sapiens.

За даними дослідження, індекс поточного становища зріс на 5,8 п., склавши 76,9. Індекс економічних очікувань у липні зріс на 5,4 п. та склав 95,4.

Липневий показник індексу очікуваної динаміки безробіття склав 114,4 п, що вище за показник минулого місяця на 5,0 п. Індекс інфляційних очікувань дещо зменшився - до 177,1, що на 0,7 п. менше за минулий місяць. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців також трохи покращилися: індекс девальваційних очікувань знизився на 1,1 п. - до значення 129,5.

"Індекс споживчих настроїв сягнув нового піку. Найвищий приріст у липні порівняно до червня показали індекси поточного особистого доходу, а також очікування зростання економіки у найближчий рік та наступні 5 років. Покращення оцінки власних доходів пов'язане із прискоренням росту реальної заробітної платні у червні 2019 порівняно до травня на тлі стабільного курсу та цін. Довіра до нової влади сприяє росту позитивних очікувань щодо розвитку економіки загалом", - коментують аналітики Info Sapiens.

Споживчі настрої українців досягли нового піку

Нагадаємо, індекс споживчих настроїв в Україні зростав два місяці поспіль після президентських виборів - у квітні та травні 2019 року, але впав у червні.

Нагадаємо, за даними Держстату, індикатор ділової впевненості в промисловості в III кварталі 2019 року підвищився порівняно з II кварталом року на 0,9 в.п. і становить мінус 4,3%, у переробній промисловості цей показник підвищився на 0,6 в. п. і становить мінус 4,5%.

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