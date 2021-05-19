Споживчі настрої українців покращилися: що стало причиною

Індекс поточного становища суттєво не змінився і складає 60,0, що на 1,1 п. вище за показник березня. Індекс економічних очікувань у квітні значно зріс та складає 88,6.

У квітні показник індексу очікуваної динаміки безробіття стабільний та складає 148,6. Індекс інфляційних очікувань дещо зменшився та складає 185,1. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців погіршилися: індекс девальваційних очікувань зріс на 10,9 п. та складає 145,3.

"У квітні 2021 року динаміка індексу економічних очікувань набагато випередила динаміку індексу поточного становища. Індекси поточного матеріального становища та доцільності великих покупок не зазнали істотних змін, тоді як індекс очікуваних змін особистого доходу зріс на 13 в.п. Такий розрив у динаміці може свідчити про потенціал відновлення економіки після кризи", - коментують аналітики Info Sapiens.

Крім того, позитивна тенденція споживчих настроїв відповідає тенденції покращення індексу ділових очікувань бізнесу, що його зафіксував Національний банк у своєму дослідженні у 1-му кварталі 2021 року (ріст на 8 в.п.).

"Водночас позитивна динаміка може бути частково пов’язана із зміною методу опитування: у квітні через карантинні обмеження опитування проводилось методом телефонного інтерв’ю, цей метод залучає більшу частку заможного населення порівняно з інтерв’ю віч-на-віч", - зазначається в повідомленні.