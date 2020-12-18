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Споживчі настрої українців покращилися через пожвавлення в економіці

Автор: Олександр Білоус

Індекс споживчих настроїв в Україні у листопаді 2020 року склав 65,7 п., що на 3,3 п. вище, ніж у жовтні. Причиною зростання могло стати пожвавлення ділової активності у жовтні та послаблення девальваційних очікувань.

Про це свідчать дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.

Індекс поточного становища склав 62,0, що на 7,1 п. вище за показник минулого місяця. Індекс економічних очікувань у листопаді не зазнав суттєвих змін та складає 68,2.

У листопаді показник індексу очікуваної динаміки безробіття стабільний та складає 147,6. Індекс інфляційних очікувань не змінився та складає - 187,4. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців покращилися: індекс девальваційних очікувань зменшився на 5,8 п. та складає 154,8.

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"У листопаді 2020 року споживчі настрої невеликою мірою поліпшились. Можливі причини такого поліпшення - це зростання зайнятості та ділової активності у жовтні, послаблення девальваційних очікувань. Найбільший приріст показав індекс доцільності робити великі покупки, що повернувся на рівень липня-вересня після падіння у жовтні" - коментують аналітики Info Sapiens.

Нагадаємо, індекс споживчих настроїв в Україні у жовтні 2020 року склав 62,4 п., що на 9,2 п. нижче, ніж у вересні. Індекс впав до мінімуму з січня 2019 року.

За даними п’ятого щорічного опитування, яке провела Європейська бізнес асоціація, половина (48%) іноземних інвесторів вважають, що інвестиційна привабливість України знижується, 42% не вбачають суттєвих змін. Лише 9% опитаних інвесторів бачать покращення.

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