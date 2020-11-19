Споживчі настрої українців впали до мінімуму за два роки

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Споживчі настрої повернулись на рівень 2017-2018 років

Індекс споживчих настроїв в Україні у жовтні 2020 року склав 62,4 п., що на 9,2 п. нижче, ніж у вересні. Індекс впав до мінімуму з січня 2019 року.

Про це свідчать дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.

Індекс поточного становища скоротився і складає 54,9, що на 9,8 п. нижче за показник минулого місяця. Індекс економічних очікувань у жовтні скоротився на 8,7 п. та складає 67,4.

У жовтні показник індексу очікуваної динаміки безробіття складає 147,0, що на 3,5 п. вище за показник минулого місяця. Індекс інфляційних очікувань змінився не значно - на 0,5 п. до рівня 187,3. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців не змінилися: індекс девальваційних очікувань стабільний та складає 160,6.

"У жовтні 2020 року зафіксовано мінімальне значення індексу споживчих настроїв за період з січня 2019 року. Мінімуму сягнули індекси очікуваного розвитку економіки у найближчий рік та 5 років. Ці індекси істотно зросли у квітні 2019 року після президентських виборів, наразі ж повернулись на рівень 2017-2018 років", - коментують аналітики Info Sapiens.

Водночас інші складові індексу споживчих настроїв також зменшились у жовтні, але не "пробили" мінімум останніх 2 років. Мінімальне значення індексу поточного особистого матеріального становища було зафіксовано у червні 2020 року, а індексу доцільності робити великі покупки - у квітні 2020 року.

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, на початку листопада 2020 року дві третини громадян (65,5%) вважають, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямі.

За даними п’ятого щорічного опитування, яке провела Європейська бізнес асоціація, половина (48%) іноземних інвесторів вважають, що інвестиційна привабливість України знижується, 42% не вбачають суттєвих змін. Лише 9% опитаних інвесторів бачать покращення.