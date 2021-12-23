Споживчі настрої українців знову погіршилися: що стало причиною

Індекс поточного становища впав 4,5 пунктів і складає 62,3, Індекс економічних очікувань у листопаді складає 68,5, що на 1,7 п. нижче від рівня цього індексу у жовтні.

У листопаді показник індексу очікуваної динаміки безробіття збільшився на 2,7 п. та складає 137,6. Індекс інфляційних очікувань зменшився на 2,3 п. та складає 189,6. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців погіршилися: індекс девальваційних очікувань зріс на 2 п. та складає 135,6.

"У листопаді 2021 року є деяка тенденція до зниження показників Індексу споживчих настроїв та його складових, зокрема щодо Індексу поточного становища. Але загалом індекс знаходиться на рівні листопада попереднього року", - коментують аналітики Info Sapiens.

Дослідження споживчих настроїв в Україні проводилося GFK Ukraine з червня 2000 року, а з 2019 року його здійснює Info Sapiens.

Індекс споживчих настроїв в Україні визначають на підставі вибіркового обстеження домашніх господарств країни. Під час дослідження опитують 1000 осіб віком від 16 років.

Значення індексів можуть змінюватися в межах від 0 до 200. Значення дорівнює 200 в тому разі, якщо всі громадяни позитивно оцінюють економічну ситуацію. Індекс дорівнює 100 тоді, коли частки позитивних і негативних оцінок однакові. Значення індексу менше 100 означає, що в суспільстві переважають негативні оцінки.