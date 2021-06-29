Споживчі настрої українців знову погіршилися: що стало причиною

Індекс поточного становища зріс і складає 64,8, що на 4,8 п. вище за показник квітня. Складові цього індексу зазнали таких змін: індекс поточного особистого матеріального становища склав 57,6, що на 2,3 п. вище від рівня цього індексу у квітні; індекс доцільності великих покупок (х5) зріс на 7,4 п. та встановився на позначці 72,1.

Індекс економічних очікувань у травні значно знизився та складає 75,6, що на 13,0 п. нижче від рівня цього індексу у квітні.

У травні показник індексу очікуваної динаміки безробіття знизився на 4,6 п. та складає 143,9. Індекс інфляційних очікувань збільшився на 5,2 п. та складає 190,2. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців покращилися: індекс девальваційних очікувань знизився на 9,0 п. та складає 136,2.

"У травні найбільшу позитивну динаміку мав індекс доцільності робити великі покупки. Із послабленням карантинних обмежень споживачі прагнуть реалізувати відкладений попит", - коментують аналітики Info Sapiens.