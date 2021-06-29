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Споживчі настрої українців знову погіршилися: що стало причиною

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Україна, Вівторок 29 червня 2021 17:52
Споживчі настрої українців знову погіршилися: що стало причиною Фото: Споживчі настрої українців знову погіршилися (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Індекс споживчих настроїв в Україні у травні 2021 року склав 71,3 п., що на 5,9 п. нижче, ніж у квітні. Скорочення індикатора пов’язане зі зниженням економічних очікувань.

Про це свідчать дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.

Індекс поточного становища зріс і складає 64,8, що на 4,8 п. вище за показник квітня. Складові цього індексу зазнали таких змін: індекс поточного особистого матеріального становища склав 57,6, що на 2,3 п. вище від рівня цього індексу у квітні; індекс доцільності великих покупок (х5) зріс на 7,4 п. та встановився на позначці 72,1.

Індекс економічних очікувань у травні значно знизився та складає 75,6, що на 13,0 п. нижче від рівня цього індексу у квітні.

У травні показник індексу очікуваної динаміки безробіття знизився на 4,6 п. та складає 143,9. Індекс інфляційних очікувань збільшився на 5,2 п. та складає 190,2. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців покращилися: індекс девальваційних очікувань знизився на 9,0 п. та складає 136,2.

"У травні найбільшу позитивну динаміку мав індекс доцільності робити великі покупки. Із послабленням карантинних обмежень споживачі прагнуть реалізувати відкладений попит", - коментують аналітики Info Sapiens.

Споживчі настрої українців знову погіршилися: що стало причиною

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, у травні 2021 року громадяни України досить скептично оцінюють економічну ситуацію в країні: 60% опитаних оцінюють її як "дуже погану" або "досить погану". І лише 5% оцінюють ситуацію як "добру" або "дуже добру", а 32% ˗ як "не погану і не добру".

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