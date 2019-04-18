Споживчі настрої українців погіршилися

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Найбільше знизився індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчого року

Індекс споживчих настроїв в Україні в березні 2019 року склав 65,3, що на 1,7 п. менше, ніж у лютому. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані щомісячного дослідження Info Sapiens.

За даними дослідження, Індекс поточного становища (ІПС) знизився на 2,1 п., склавши 61,2. Індекс економічних очікувань (ІЕО) у березні знизився на 1,4 п. та склав 68,1.

Березневий показник індексу очікуваної динаміки безробіття склав 129,0 - це вище за показник минулого місяця на 5,4 п. Індекс інфляційних очікувань зріс - до 184,5, що на 2,2 п. більше за минулий місяць. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців також погіршилися: індекс девальваційних очікувань зріс на 5,3 п. - до значення 151,2.

"Середнє значення індексу споживчих настроїв у 1-му кварталі 2019 року перевищує середнє значення за 4-й квартал 2018 року та весь 2018 рік. Найбільший приріст у 1-му кварталі 2019 року показують індекси очікувань щодо розвитку економіки як найближчого року, так і у наступні 5 років. Натомість оцінка поточного особистого матеріального становища майже не змінилась. Оптимізм щодо розвитку економіки, на нашу думку, пов'язаний із оптимістичними сподіваннями на результати виборів президента", - коментують аналітики Info Sapiens.

Дослідження споживчих настроїв в Україні проводилося GfK Ukraine з червня 2000 року, а з 2019 року його здійснює Info Sapiens.

Нагадаємо, за даними опитування НБУ, керівники українських підприємств очікують, що обмінний курс гривні до долара через 12 місяців буде на рівні 29,32 грн/долар.