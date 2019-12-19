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Споживчі настрої українців погіршуються другий місяць поспіль

Новини » Економіка     19.12.2019 - 15:00
Споживчі настрої українців погіршуються другий місяць поспіль
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Після рекорду у вересні індекс споживчих настроїв потроху падає

Індекс споживчих настроїв в Україні в листопаді 2019 року склав 91,7 п., що на 4,2 п. нижче, ніж у жовтні. Про це свідчать дані щомісячного дослідження Info Sapiens.

За даними дослідження, індекс поточного становища впав на 0,9 п., склавши 87,2. Індекс економічних очікувань впав на 6,3 п. і склав 94,8 п.

У листопаді показник індексу очікуваної динаміки безробіття склав 125,4, що на 13,7 п. вище за показник минулого місяця. Індекс інфляційних очікувань зріс - до 185,7, що на 6,6 п. більше за минулий місяць. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців дещо покращилися: індекс девальваційних очікувань знизився на 3,4 п. до значення 125,9.

"Індекс споживчих настроїв потроху зменшується другий місяць поспіль після рекорду у вересні. Зменшення у листопаді відбулося за рахунок корекції очікувань щодо розвитку економіки у найближчий рік та 5 років. Індекси, що стосуються особистого доходу та доцільності робити великі покупки, не зазнали суттєвих змін у листопаді. Водночас посилились інфляційні очікування: відповідний індекс повернувся на рівень березня 2019 року", - коментують аналітики Info Sapiens.

Споживчі настрої українців погіршуються другий місяць поспіль

Нагадаємо, заступник голови Національного банку Олег Чурій заявив, що на сьогоднішній день економіка України знаходиться в кращому стані за всі роки незалежності.

Як повідомляло РБК-Україна, Світовий банк прогнозує уповільнення темпів зростання економіки України у четвертому кварталі 2019 року, а також у 2020 році. Як повідомила економіст Світового банку Анастасія Головач, для збереження зростання необхідно істотне збільшення темпів зростання інвестицій в основний капітал.

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